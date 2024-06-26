Домогался до 13-летней: в Черногории задержали украинца, которого подозревают в половом преступлении
Источник:RTCG
В черногорском городе Даниловград задержали украинца. Его подозревают в незаконных действиях сексуального характера.
Речь идет о совершении полового акта с несовершеннолетней. Об этом сообщают местные СМИ.
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Что известно об инциденте с украинцем в Черногории
Как пояснили правоохранители, в незаконных действиях сексуального характера обвиняют 45-летнего украинца, имя которого не раскрывают. Согласно обнародованной информации, он проживает в Подгорице, столице Черногории.
Подозревается, что это лицо в период с августа 2023 года по 25 июня 2024 года... совершило сексуальные домогательства в отношении 13-летней несовершеннолетней,
– говорят в местной полиции.
По приказу прокуратуры задержанного поместили под стражу. Других деталей относительно этого инцидента пока обнародовано не было.
Другие инциденты с украинцами за рубежом
- 19 июня в Болгарии задержали 23-летнего гражданина Украины, который шпионил за крупнейшей ТЭС "Марица-Восток 2". Во время обысков у него обнаружили дроны, мобильные телефоны, фотоаппараты, многочисленные сим-карты и карты памяти.
- Как сообщил Крастев, украинца обвинили в сборе сведений, составляющих государственную тайну, с целью предоставления их иностранному государству.
- В то же время в сети отмечали, что необходимо также подтвердить, действительно ли шпион является гражданином Украины, и занимался ли он шпионской деятельностью вообще. Задержанного 23-летнего мужчину уже допросили и следователи проверяют все данные.