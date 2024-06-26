Домогался до 13-летней: в Черногории задержали украинца, которого подозревают в половом преступлении

В черногорском городе Даниловград задержали украинца. Его подозревают в незаконных действиях сексуального характера.

Речь идет о совершении полового акта с несовершеннолетней. Об этом сообщают местные СМИ.

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Что известно об инциденте с украинцем в Черногории

Как пояснили правоохранители, в незаконных действиях сексуального характера обвиняют 45-летнего украинца, имя которого не раскрывают. Согласно обнародованной информации, он проживает в Подгорице, столице Черногории.

Подозревается, что это лицо в период с августа 2023 года по 25 июня 2024 года... совершило сексуальные домогательства в отношении 13-летней несовершеннолетней,

– говорят в местной полиции.

По приказу прокуратуры задержанного поместили под стражу. Других деталей относительно этого инцидента пока обнародовано не было.

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