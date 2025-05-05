Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker. Издание получило комментарий от пресс-службы аэропорта.

Смотрите также Авто въехало в группу людей в немецком Штутгарте: есть пострадавшие с серьезными травмами

Что известно об инциденте

В аэропорту Молдовы подтвердили факт инцидента и уточнили – он не повлиял на безопасность пассажиров и персонала.

Кроме того, там посоветовали адресовать вопрос о причинах и обстоятельствах происшествия причастным компаниям. В частности, решение о задержке рейса Кишинев – Бухарест принадлежит авиаперевозчику, который пока не прокомментировал ситуацию.

Приносим извинения за доставленные неудобства и уверяем общественность, что безопасность остается нашим приоритетом,

– заявили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, недавно в реку Гудзон в Нью-Йорке упал туристический вертолет, у которого оторвались пропеллер и хвост. На борту находился глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар с семьей, среди погибших – 3 детей.