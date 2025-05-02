Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Штутгарта.

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Что известно об аварии в Штутгарте

Полиция Штутгарта сообщила, что наезд автомобиля Mercedes G-класса на группу людей произошел в районе Ольгаек. В результате по меньшей мере три человека получили ранения. Полиция сразу арестовала водителя авто, о его мотивах не сообщается.

Вечером проезд по центру Штутгарта существенно ограничен из-за проведения операции полицией. Полиция не пропускает легковые автомобили и общественный транспорт.

На месте инцидента также работали спасатели, которые оказывали помощь многочисленным жертвам.

Район оцеплен, а пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте происшествия,

– говорится в сообщении.

Пресс-секретарь полиции Штутгарта Даниэла Тройде прокомментировала местному изданию, что авто наехало на людей в районе трамвайной остановки около 17:50. Правоохранители еще устанавливают все обстоятельства аварии. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай, или спланированный поступок.

Напомним, 27 апреля автомобиль въехал в толпу в канадском Ванкувере, где проходил филиппинский уличный фестиваль. В результате инцидента были погибшие и много раненых.