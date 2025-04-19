Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Что известно об инциденте в Германии возле супермаркета

По данным немецких полицейских нападение произошло вечером 17 апреля в Рохлице, который расположен примерно в 30 километрах к северу от большого города Хемниц.

Согласно заявлению полиции Хемница, 23-летний подозреваемый был у входа в супермаркет, когда подстерег 59-летнюю женщину, которая выходила оттуда, и и ранил ее ножом. На помощь женщине подбежала 18-летняя работница соседнего цеха, которую также травмировал нападающий.

До прибытия на место происшествия полиции злоумышленника удерживали прохожие. Подозреваемый оказывал жестокое сопротивление при задержании и бросался на полицейских.

Оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Их жизни ничего не угрожает.

Полиция начала расследование нападения, а вероятный преступник находится под стражей. Также известно, что подозреваемому ранее было запрещено посещать супермаркет.