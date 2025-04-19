Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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Що відомо про інцидент у Німеччині біля супермаркету

За даними німецьких поліцейський напад стався ввечері 17 квітня у Рохліці, який розташований приблизно за 30 кілометрів на північ від великого міста Хемніц.

Згідно із заявою поліції Хемніца, 23-річний підозрюваний був біля входу у супермаркет, коли підстеріг 59-річну жінку, яка виходила звідти, і поранив її ножем. На допомогу жінці підбігла 18-річна працівниця сусіднього цеху, яку також травмував нападник.

До прибуття на місце події поліції зловмисника утримували перехожі. Підозрюваний чинив жорстокий опір під час затримання та кидався на поліцейських.

Обох постраждалих було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. Їхньому життю нічого не загрожує.

Поліція почала розслідування нападу, а ймовірний злочинець перебуває під вартою. Також відомо, що підозрюваному раніше було заборонено відвідувати супермаркет.