Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що відомо про пожежу на заводі

Представник пожежної служби повідомив, що у якийсь момент будівля була повністю охоплена вогнем. Зазначають, що під час гасіння пожежі постраждав один пожежник. За оцінками, пожежа охопила площу до 7 тисяч квадратних метрів.

За словами представника пожежної служби, загалом горіли три зали. Полум'я також перекинулося на сусідню компанію. Станом на ранок 10 квітня, як розповів речник, наразі пожежа перебуває під контролем рятувальників, тривають операції з гасіння.

Spiegel пише, що на місці перебувають близько 300 рятувальників, також було запрошено підтримку з сусідніх міст. За даними поліції, навколишні вулиці перекриті для руху транспорту. Водночас місцевим видали важливе попередження.

Їх застерегли, що у районі Ален Південь відчувається неприємний запах і дим, з міркувань безпеки слід зачинити двері та вікна, а також уникати перебування на відкритому повітрі. Детальнішої інформації стосовно пожежі на заводі поки не вказують.

До слова, нагадаємо, що минулого місяця у Ганновері у Німеччині на заводі Continental стався вибух, що спричинив пожежу та пошкодження фасаду будівлі. Внаслідок вибуху котла на верхньому поверсі кілька людей отримали осколкові поранення.