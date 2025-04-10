Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что известно о пожаре на заводе

Представитель пожарной службы сообщил, что в какой-то момент здание было полностью охвачено огнем. Отмечают, что во время тушения пожара пострадал один пожарный. По оценкам, пожар охватил площадь до 7 тысяч квадратных метров.

По словам представителя пожарной службы, в целом горели три зала. Пламя также перекинулось на соседнюю компанию. По состоянию на утро 10 апреля, как рассказал представитель, сейчас пожар находится под контролем спасателей, продолжаются операции по тушению.

Spiegel пишет, что на месте находятся около 300 спасателей, также была приглашена поддержка из соседних городов. По данным полиции, окружающие улицы перекрыты для движения транспорта. В то же время местным выдали важное предупреждение.

Их предостерегли, что в районе Ален Юг ощущается неприятный запах и дым, из соображений безопасности следует закрыть двери и окна, а также избегать пребывания на открытом воздухе. Более подробной информации относительно пожара на заводе пока не указывают.

К слову, напомним, что в прошлом месяце в Ганновере в Германии на заводе Continental произошел взрыв, повлекший пожар и повреждение фасада здания. В результате взрыва котла на верхнем этаже несколько человек получили осколочные ранения.