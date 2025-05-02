Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Штутгарта.

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Що відомо про аварію в Штутгарті

Поліція Штутгарта повідомила, що наїзд автомобіля Mercedes G-класу на групу людей стався в районі Ольгаек. Внаслідок цього щонайменше троє людей дістали поранення. Поліція одразу заарештувала водія авто, про його мотиви не повідомляється.

Увечері проїзд центром Штутгарта суттєво обмежено через проведення операції поліцією. Поліція не пропускає легкові автомобілі та громадський транспорт.

На місці інциденту також працювали рятувальники, які надавали допомогу численним жертвам.

Район оточений, а постраждалим надається медична допомога на місці події,

– йдеться в повідомленні.

Речниця поліції Штутгарта Даніела Тройде прокоментувала місцевому виданню, що авто наїхало на людей в районі трамвайної зупинки близько 17:50. Правоохоронці ще встановлюють всі обставини аварії. Наразі невідомо, чи це був нещасний випадок, чи спланований вчинок.

Нагадаємо, 27 квітня автомобіль в'їхав у натовп у канадському Ванкувері, де проходив філіппінський вуличний фестиваль. Внаслідок інциденту були загиблі та багато поранених.