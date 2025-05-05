Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NewsMaker. Видання отримало коментар від пресслужби аеропорту.

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Що відомо про інцидент

В аеропорту Молдови підтвердили факт інциденту та уточнили – він не вплинув на безпеку пасажирів і персоналу.

Окрім того, там порадили адресувати питання щодо причин і обставин події причетним компаніям. Зокрема, рішення про затримку рейсу Кишинів – Бухарест належить авіаперевізнику, який наразі не прокоментував ситуацію.

Перепрошуємо за доставлені незручності та запевняємо громадськість, що безпека залишається нашим пріоритетом,

– заявили в пресслужбі аеропорту.

Нагадаємо, нещодавно в річку Гудзон в Нью-Йорку впав туристичний гелікоптер, у якого відірвалися пропелер і хвіст. На борту перебував голова іспанської філії Siemens Агустін Ескобар із родиною, серед загиблих – 3 дітей.