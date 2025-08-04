Мужчина громко кричал и употреблял нецензурную лексику. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте в киевском ЖК?

На место прибыли наряд полиции и следственно-оперативная группа, которые задержали 37-летнего безработного киевлянина. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смог адекватно объяснить свои действия.

Во время обыска следователи изъяли у нарушителя боевую гранату и пистолет. Кроме того, по его месту жительства нашли еще 2 гранаты, около 300 патронов и 4 магазина к автомату Калашникова.

Что нашли у подозреваемого: смотрите фото

Происхождение оружия и боеприпасов, а также цель их хранения сейчас выясняют,

– говорится в сообщении полиции.

Мужчину задержали и объявили ему о подозрении по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, 3 августа в Харькове произошла стрельба – 43-летний злоумышленник попал из травматического пистолета в ветерана ВСУ с протезом на правой ноге.