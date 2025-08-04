Чоловік голосно кричав і вживав нецензурну лексику. Про це в понеділок, 4 серпня, повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент у київському ЖК?

На місце прибули наряд поліції та слідчо-оперативна група, які затримали 37-річного безробітного киянина. Він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння та не зміг адекватно пояснити свої дії.

Під час обшуку слідчі вилучили в порушника бойову гранату та пістолет. Окрім того, за його місцем мешкання знайшли ще 2 гранати, близько 300 набоїв та 4 магазини до автомата Калашникова.

Що знайшли в підозрюваного: дивіться фото

Походження зброї та боєприпасів, а також мета їх зберігання наразі з'ясовують,

– йдеться в повідомленні поліції.

Чоловіка затримали та оголосили йому про підозру за статтею про незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Нагадаємо, 3 серпня в Харкові сталася стрілянина – 43-річний зловмисник поцілив із травматичного пістолета у ветерана ЗСУ з протезом на правій нозі.