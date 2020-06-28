В Индии худшее нашествие саранчи за последние десятилетия: шокирующие фото и видео
Стаи саранчи оккупировали пригороды столицы Индии. Местные жители не могут от нее спастись. Сотни тысяч насекомых мигрируют с полей на юге от Нью-Дели в направлении Севера.
Впервые пригород Гуруграма увидел нашествие саранчи. Об этом сообщило издание BBC.
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Индия становится свидетелем худшего нашествия саранчи за последнее десятилетие. Рои, которые происходят с Африканского Рога, пожирали урожай в нескольких штатах.
Министр охраны окружающей среды Дели Гопал Рай попросил районную власть на Юге и Западе города оставаться в режиме повышенной готовности. Также жителям было приказано производить громкие шумы с горшками и кастрюлями или барабанами, чтобы попытаться отогнать саранчу.
Надоедливые насекомые съедают домашние растения. На это власти предлагают жителям закрывать окна и балконы.
Люди снимают непрошеных гостей на видео и выкладывают в соцсети, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме.
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Летом в Индии часто сталкиваются с нашествием саранчи. Насекомые представляют серьезную угрозу для аграриев, ведь они съедают урожай на полях.
Смотрите видео нашествия саранчи в Индии: