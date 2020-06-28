В Індії найгірша навала сарани за останні десятиліття: шокуючі фото та відео
Зграї сарани окупували передмістя столиці Індії. Місцеві жителі не можуть від неї врятуватися. Сотні тисяч комах мігрують з полів на Півдні від Нью-Делі в напрямку на Півночі.
Вперше місто Гуруграм побачило нашестя сарани. Про це повідомило видання BBC.
Цікаво Росію атакувала сарана, але Кремль допомагає з комахами Африці: відео
Індія стає свідком найгіршої навали сарани за останнє десятиліття. Рої, які походять з Африканського Рогу, пожирали врожаї в кількох штатах.
Міністр охорони навколишнього середовища Делі Гопал Рай попросив районну владу на Півдні та Заході міста залишатися в режимі підвищеної готовності. Також мешканцям було наказано робити гучні шуми з горщиками та каструлями чи барабанами, щоб спробувати відігнати сарану.
Надокучливі комахи з'їдають хатні рослини. На це влада пропонує жителям зачиняти вікна та балкони.
Люди знімають непрошених гостей на відео і викладають у соцмережі, аби привернути увагу влади до цієї проблеми.
Читайте також Африку атакує сарана – нашестя у 20 разів більше, ніж на початку року: шокуючі фото, відео
Влітку в Індії часто стикаються з нашестям сарани. Комахи становлять серйозну загрозу для аграріїв, адже вони з'їдають врожаї на полях.
Дивіться відео нашестя сарани в Індії: