Зграї сарани окупували передмістя столиці Індії. Місцеві жителі не можуть від неї врятуватися. Сотні тисяч комах мігрують з полів на Півдні від Нью-Делі в напрямку на Півночі.

Вперше місто Гуруграм побачило нашестя сарани. Про це повідомило видання BBC.

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Індія стає свідком найгіршої навали сарани за останнє десятиліття. Рої, які походять з Африканського Рогу, пожирали врожаї в кількох штатах.

Міністр охорони навколишнього середовища Делі Гопал Рай попросив районну владу на Півдні та Заході міста залишатися в режимі підвищеної готовності. Також мешканцям було наказано робити гучні шуми з горщиками та каструлями чи барабанами, щоб спробувати відігнати сарану.

Locusts at my in laws’ in Gurgaon #LocustsAttack pic.twitter.com/hl0Q20SJgT — Shine Shimmer (@JesuAbRam) June 27, 2020

Надокучливі комахи з'їдають хатні рослини. На це влада пропонує жителям зачиняти вікна та балкони.

Huge swarms of locust have now reached Gurugram and covered large tracts of the region in Haryana.#LocustsAttack pic.twitter.com/ZMnbiDRY1D — The Times Of India (@timesofindia) June 27, 2020

Люди знімають непрошених гостей на відео і викладають у соцмережі, аби привернути увагу влади до цієї проблеми.

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Влітку в Індії часто стикаються з нашестям сарани. Комахи становлять серйозну загрозу для аграріїв, адже вони з'їдають врожаї на полях.

Дивіться відео нашестя сарани в Індії: