Росію атакувала сарана, але Кремль допомагає з комахами Африці: відео
У Росії масове нашестя сарани завдало величезної шкоди. Однак влада Кремля вирішила допомогати не власній країні, а направити мільйони доларів в Африку боротися з аналогічною проблемою.
Найбільше постраждали від комах Волгоградська, Астраханська і Ростовська області, повідомляє "МИР24".
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Складна ситуація також у Ставропольському краї, Дагестані і Калмикії.
Загалом від від мароккської сарани та італійського пруса (стадний вид сарани – 24 канал) у Росії вже постраждали більше 200 тисяч гектарів посівів.
Російські фермери впевнені, що при жаркій і сухій погоді та при нестачі природної рослинності в місцях резервації вони можуть представляти серйозну загрозу посівам сільськогосподарських культур.
У Росії нашестя сарани: відео
Що прогнозують далі
Експерти попереджають, що наприкінці червня та на початку липня сарана переміститься в інші райони Росії. Шкідники можуть здійснювати перельоти на сотні кілометрів.
Реакція Кремля
Поки російські поля майже повністю знищили комахи, Кремль направив десятки мільйонів доларів в Африку для допомоги. Справа у тому, що нещодавно в Африці сталося найбільше нашестя сарани за останні 25 років.