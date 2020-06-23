В России массовое нашествие саранчи нанесло огромный ущерб. Однако власть Кремля решила помогать не собственной стране, а направить миллионы долларов в Африку бороться с аналогичной проблемой.

Больше всего пострадали от насекомых Волгоградская, Астраханская и Ростовская области, сообщает "МИР24".

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Сложная ситуация также в Ставропольском крае, Дагестане и Калмыкии.

Всего от мароккской саранчи и итальянского пруса (стадный вид саранчи – 24 канал) в России уже пострадали более 200 тысяч гектаров посевов.

Российские фермеры уверены, что при жаркой и сухой погоде и при недостатке естественной растительности в местах резервации они могут представлять серьезную угрозу посевам сельскохозяйственных культур.

В России нашествие саранчи: видео

Что прогнозируют дальше

Эксперты предупреждают, что в конце июня и начале июля саранча переместится в другие районы России. Вредители могут совершать перелеты на сотни километров.

Реакция Кремля

Пока российские поля почти полностью уничтожили насекомые, Кремль направил десятки миллионов долларов в Африку для помощи. Дело в том, что недавно в Африке произошло крупнейшее нашествие саранчи за последние 25 лет.