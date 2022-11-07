Катастрофическое загрязнение воздуха в Индии: пришлось закрыть школы

Нью-Дели страдает от катастрофического загрязнения воздуха. К сожалению, это повторяется каждую зиму. В городе уже закрыли школы, а 50% госслужащих должны работать из дома.

Кроме того, въезд транспорта в город – ограничили. Также в Нью-Дели приостановили проведение строительных работ.

Важно Украинцы почувствуют на себе: в ВСУ заявили об экоциде и опубликовали жуткие данные

Людей уже предупредили, что могут принять дополнительные меры. К этому нужно быть готовыми в любой момент. В целом качество воздуха в Нью-Дели оценили как "очень плохое".

Решение закрыть школы приняли после жалоб родителей учащихся. Обеспокоенные местные жители рассказывали, что их дети жалуются на плохое самочувствие и раздражение глаз, носа и горла.

Нью-Дели затянуло смогом: смотрите видео

Люди показывают, как сейчас выглядит город: смотрите видео

Ухудшение качества воздуха происходит в городе каждую зиму

К сожалению, существенное ухудшение качества воздуха в Нью-Дели фиксируют каждую зиму. Над столицей появляется густой смог. Все потому, что холодный тяжелый воздух задерживает в себе загрязнители воздуха. В частности, говорится о:

пыли, которая образуется при строительстве;

выбросах от транспорта;

дыме, который образуется при сжигании стерни.

Людей просят быть осторожными и прислушиваться к рекомендациям. Когда местные школы вернутся в привычный режим работы, неизвестно.