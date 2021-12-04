В Индии леопард ворвался в школьный класс и напал на ученика: видео с камеры наблюдения

Ужасный случай произошел в индийском штате Уттар-Прадеш 1 декабря. Леопард попал в классную комнату, впоследствии туда вошел и 10-летний ученик. Животное атаковало парня.

Леопард забрался в помещение интернационального колледжа. Животное зашло в класс, куда не повезло зайти одному из школьников.

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Леопард покусал парня за руку и спину

Избежать встречи с леопардом мальчику не удалось, но, к счастью, от остался жив.

Войдя в класс, я увидел леопарда. В момент, когда я отвернулся, животное напало и укусило меня за руку и спину,

– сказал Лаки Радж Сингх.

Сначала школьника доставили в больницу, однако медики успокоили, что травмы у юного пациента легкие. По предварительной информации он уже дома.

Леопард вошел в здание утром

Директор школы Йогеш Ядав объяснил, что животное пришло в колледж рано утром – когда ученики только приходили на учебу. После нападения на Лаки животное удалось закрыть в классной комнате. Сразу сообщили егерям и полиции. Пока специалисты ехали, за действиями леопарда следили с помощью камер.

Смотрите видео нападения леопарда в школе:

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