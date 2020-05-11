Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В Индии обезьяна открыла банкомат: курьезное видео со "злоумышленницей"

- Читати новину українською
В Индии обезьяна сломала банкомат: смешное видео
В Индии обезьяна открыла банкомат / Иллюстративное фото

В индийской столице Нью-Дели обезьяна смогла сломать и вскрыть банкомат. Она долго раскачивалась, а затем повисла на нем – и банкомат открылся.

Воровать деньги животное не стало, впрочем внимательно рассмотрела, на что наткнулась. Впоследствии обезьянка сбежала с места преступления. Об этом пишет и распространяет курьезное видео с животным The Times of India.

Возможно, все это приключения одного и того же животного В Индии обезьяна запускала воздушного змея на крыше - видео

История стала известной после того, как местные полицейские получили вызов по вскрытия банкомата.

На месте они не нашли никаких следов преступника и факта кражи не было. В конце концов полицейские решили посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Там они увидели, как с банкоматом развлекалась обезьяна.

Животное какое-то время рассматривало, что там внутри и ушло. Естественно, правоохранители ее не задержали.

Курьезное видео с обезьяной и банкоматом в Индии:

 

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Мир животных Индия Курьезные новости
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование
сегодня , 17:30 Беспилотники армии РФ работают на Донбассе: резонансное расследование
Михайло Макарук
Время принимать ответственные решения, или Пандемия возможностей
сегодня , 16:00 Время принимать ответственные решения, или Пандемия возможностей
Мирослав Маринович
Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
сегодня , 12:00 Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
Наталія Кадя