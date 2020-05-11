В Индии обезьяна открыла банкомат: курьезное видео со "злоумышленницей"
В индийской столице Нью-Дели обезьяна смогла сломать и вскрыть банкомат. Она долго раскачивалась, а затем повисла на нем – и банкомат открылся.
Воровать деньги животное не стало, впрочем внимательно рассмотрела, на что наткнулась. Впоследствии обезьянка сбежала с места преступления. Об этом пишет и распространяет курьезное видео с животным The Times of India.
Возможно, все это приключения одного и того же животного В Индии обезьяна запускала воздушного змея на крыше - видео
История стала известной после того, как местные полицейские получили вызов по вскрытия банкомата.
На месте они не нашли никаких следов преступника и факта кражи не было. В конце концов полицейские решили посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Там они увидели, как с банкоматом развлекалась обезьяна.
Животное какое-то время рассматривало, что там внутри и ушло. Естественно, правоохранители ее не задержали.
Курьезное видео с обезьяной и банкоматом в Индии:
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