В Индии обезьяна открыла банкомат: курьезное видео со "злоумышленницей"

В индийской столице Нью-Дели обезьяна смогла сломать и вскрыть банкомат. Она долго раскачивалась, а затем повисла на нем – и банкомат открылся.

Воровать деньги животное не стало, впрочем внимательно рассмотрела, на что наткнулась. Впоследствии обезьянка сбежала с места преступления. Об этом пишет и распространяет курьезное видео с животным The Times of India.

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История стала известной после того, как местные полицейские получили вызов по вскрытия банкомата.

На месте они не нашли никаких следов преступника и факта кражи не было. В конце концов полицейские решили посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Там они увидели, как с банкоматом развлекалась обезьяна.

Животное какое-то время рассматривало, что там внутри и ушло. Естественно, правоохранители ее не задержали.

Курьезное видео с обезьяной и банкоматом в Индии: