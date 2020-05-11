В Індії мавпа зламала банкомат: курйозне відео зі "зловмисницею"
В індійській столиці Нью-Делі мавпа змогла зламати та відкрити банкомат. Вона довго розхитувалася, а потім повисла на ньому – і банкомат відкрився.
Красти гроші тваринка не стала, втім уважно роздивилася, на що натрапила. Згодом мавпочка втекла із місця злочину. Про це пише і поширює курйозне відео з тваринкою The Times of India.
Можливо, все це пригоди однієї і тієї ж тваринки В Індії мавпа запускала повітряного змія на даху – відео
Історія стала поширювати після того, як місцеві поліцейські отримали виклик щодо несанкціонованого відкриття банкомату.
На місці вони не знайшли жодних слідів злочинця та й факту крадіжки не було. Врешті поліцейські вирішили подивитися запис з камери відеоспостереження. Там вони побачили, як із банкоматом розважалася мавпа.
Тварина трохи роздивилась, що там всередині і пішла геть. Звісно, правоохоронці її не затримали.
Курйозне відео з мавпою та банкоматом в Індії:
Читайте також
-
Саакашвілі назвав несподівану загрозу для Грузії від псування відносин з Україноюсьогодні , 15:45
-
Українські бійці жорстко відповіли на атаку батальйону "Восток": відео спецопераціїсьогодні , 11:10
-
ДБР відкрило справу проти чиновників Мінінфраструктури: Дубінський каже, що проти Крикліясьогодні , 15:02