В Індії мавпа зламала банкомат: курйозне відео зі "зловмисницею"

В індійській столиці Нью-Делі мавпа змогла зламати та відкрити банкомат. Вона довго розхитувалася, а потім повисла на ньому – і банкомат відкрився.

Красти гроші тваринка не стала, втім уважно роздивилася, на що натрапила. Згодом мавпочка втекла із місця злочину. Про це пише і поширює курйозне відео з тваринкою The Times of India.

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Історія стала поширювати після того, як місцеві поліцейські отримали виклик щодо несанкціонованого відкриття банкомату.

На місці вони не знайшли жодних слідів злочинця та й факту крадіжки не було. Врешті поліцейські вирішили подивитися запис з камери відеоспостереження. Там вони побачили, як із банкоматом розважалася мавпа.

Тварина трохи роздивилась, що там всередині і пішла геть. Звісно, правоохоронці її не затримали.

Курйозне відео з мавпою та банкоматом в Індії: