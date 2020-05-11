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В Індії мавпа зламала банкомат: курйозне відео зі "зловмисницею"

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В Індії мавпа зламала банкомат: смішне відео
В Індії мавпа зламала банкомат / Ілюстративне фото

В індійській столиці Нью-Делі мавпа змогла зламати та відкрити банкомат. Вона довго розхитувалася, а потім повисла на ньому – і банкомат відкрився.

Красти гроші тваринка не стала, втім уважно роздивилася, на що натрапила. Згодом мавпочка втекла із місця злочину. Про це пише і поширює курйозне відео з тваринкою The Times of India.

Можливо, все це пригоди однієї і тієї ж тваринки В Індії мавпа запускала повітряного змія на даху – відео

Історія стала поширювати після того, як місцеві поліцейські отримали виклик щодо несанкціонованого відкриття банкомату.

На місці вони не знайшли жодних слідів злочинця та й факту крадіжки не було. Врешті поліцейські вирішили подивитися запис з камери відеоспостереження. Там вони побачили, як із банкоматом розважалася мавпа.

Тварина трохи роздивилась, що там всередині і пішла геть. Звісно, правоохоронці її не затримали.

Курйозне відео з мавпою та банкоматом в Індії: 

 

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Світ тварин Індія Курйозні новини
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