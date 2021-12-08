Крушение вертолета в Индии произошло 8 декабря. В результате катастрофы погибли люди, есть раненые.
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В Индии упал военный вертолет
Авария произошла, когда военный вертолет Mi-17v5 направлялся от базы ВВС в Сулуре в колледж служб обороны в Веллингтоне, что на западе Индии.
На борту были начальник штаба обороны индийских вооруженных сил генерал Бипин Рават, члены его семьи и помощники.
Вертолет разбился в лесной зоне из-за плохой видимости в связи с сильным туманом. На место инцидента выехали специалисты, которые должны провести расследование, чтобы установить окончательную причину трагедии.
Предварительно, в момент катастрофы в вертолете было 14 военных.
Крушение вертолета в Индии / Фото из твиттера ANI
Есть жертвы и пострадавшие
По последней информации, Бипин Рават жив, однако получил травмы, его госпитализировали. Кроме того, в больницы увезли еще 3 пострадавших. Все они в критическом состоянии.
Жертв избежать тоже не удалось. Сейчас известно о 7 погибших. Однако спасательная операция все еще продолжается.
В Индии разбился военный вертолет: смотрите видео
На месте катастрофы работают спасатель: смотрите видео
В индийском штате Тамилнад разбился вертолет: смотрите карту