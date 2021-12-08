Аварія вертольота в Індії трапилася 8 грудня. У результаті катастрофи загинули люди, є поранені.

Читайте також Ледь не зазнав катастрофи: у Росії в польоті обледенів літак з пасажирами на борту

В Індії впав військовий вертоліт

Аварія сталася, коли військовий вертоліт Mi-17V5 прямував від бази ВПС в Сулурі до Коледжу служб оборони у Веллінгтоні, що на заході Індії.

На борту були начальник штабу оборони індійських збройних сил генерал Біпін Рават, члени його сім'ї та помічники.

Вертоліт розбився в лісовій зоні через погану видимість у зв'язку з сильним туманом. На місце інциденту виїхали фахівці, які мають провести розслідування, щоб встановити остаточну причину трагедії.

Попередньо, у момент катастрофи у вертольоті були 14 військових.



Катастрофа вертольота в Індії / Фото з твітеру ANI

Є жертви та постраждалі

За останньою інформацією, Біпін Рават живий, однак отримав травми, його госпіталізували. Крім того, у лікарні відвезли ще 3 постраждалих. Усі вони у критичному стані.

Жертв уникнути теж не вдалося. Наразі відомо про 7 загиблих. Однак рятувальна операція все ще триває.

В Індії розвився військовий вертоліт: дивіться відео

На місті катастрофи працюють рятувальник: дивіться відео

В індійському штаті Тамілнад розбився вертоліт: дивіться карту