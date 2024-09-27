Большинство погибших – дети. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные власти.

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В Индии во время религиозного фестиваля утонули 46 человек

Департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Бихар сообщил, что среди погибших – 37 детей и 7 женщин. Они утонули в среду.



Верующие праздновали ежегодный фестиваль Jivitputrika Vrat, во время которого женщины постятся 24 часа и возносят молитвы за благополучие своих детей. Также ходят к рекам и прудам в своем районе, чтобы искупаться, иногда в сопровождении несовершеннолетних.

Местные СМИ сообщают, что некоторые реки и пруды в штате Бихар вышли из берегов из-за наводнений вследствие сильных дождей. Кстати, ранее в Индии уже случались смертельные случаи во время религиозных мероприятий, но массовые утопления во время фестивалей – редко.

Правительство штата объявило о выплате компенсации в размере 400 000 рупий (около 4780 долларов) семьям каждого погибшего.