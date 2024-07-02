Индийские власти заявили, что точные обстоятельства, которые привели к давке, были непонятны. Однако количество жертв на месте происшествия может еще увеличиться.

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Что известно о трагедии с гибелью людей в давке в Индии

Индийские полицейские сообщили, что по состоянию на 19:07 подтверждена гибель 116 человек и травмирование 18 человек возле религиозной конгрегации в районе Хатраса. Большинство из погибших были женщинами.

Согласно данным индийских СМИ, давка началась вскоре после того, как женщины бросились из помещения после завершения религиозной конгрегации проповедника Бхоле Бабы.

В полиции сообщили, что по предварительным данным, во время религиозной процессии некоторые люди почувствовали удушье в помещении из-за жаркой и влажной погоды. И когда процессия закончилась, те, кто находился в ограждении, бросились наружу, что привело к давке, в которой погибли преимущественно женщины и дети.

Джиоти, подросток, которая попала в индийскую больницу, сказала, что все хотели как можно быстрее выбраться из религиозного помещения.

Другого выхода не было, и люди упали друг на друга, что привело к давке,

– объяснила девочка.

Джиоти припомнила, как она пыталась выйти с площадки, но мотоциклы, припаркованные на улице, перегородили ей дорогу. Из-за этого, по словам девочки, многие люди потеряли сознание, а другие умерли.

Как отреагировали индийские власти на инцидент

Позже главный министр Йоги Адитьянатх объявил о бесплатной помощи в размере 200 тысяч рупий каждому родственнику погибшего и 50 000 рупий для раненых. Против организаторов будет составлен первоочередной информационный отчет и к ним будут приняты строгие меры, добавил он.

Отреагировал и на трагедию и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что индийское правительство участвует в оказании неотложной помощи всем пострадавшим.

"Мои соболезнования тем, кто потерял своих близких в этой трагедии. Вместе с этим я желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – сказал он.

Индийские СМИ также отметили, что инцидент произошел во время мероприятия "Bhole Baba satsang" в селе Пулрай, где собралось большое количество людей.