Індійська влада заявила, що точні обставини, які призвели до тисняви, були незрозумілі. Однак кількість жертв на місці події може ще збільшитися.

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Що відомо про трагедію з загибеллю людей в тисняві в Індії

Індійські поліцейські повідомили, що станом на 19:07 підтверджено загибель 116 осіб і травмування 18 людей біля релігійної конгрегації в районі Хатраса. Більшість із загиблих були жінками.

Згідно з даними індійських ЗМІ, тиснява почалася незабаром після того, як жінки кинулися з приміщення після завершення релігійної конгрегації проповідника Бхоле Баби.

У поліції повідомили, що за попередніми даними, під час релігійної процесії деякі люди відчули задуху в приміщенні через спекотну та вологу погоду. І коли процесія закінчилася, ті, хто перебував у огорожі, кинулися назовні, що призвело до тисняви, в якій загинули переважно жінки та дітей.

Джіоті, підліток, яка потрапила до індійської лікарні, сказала, що всі хотіли якнайшвидше вибратися з релігійного приміщення.

Іншого виходу не було, і люди впали один на одного, що призвело до тисняви,

– пояснила дівчинка.

Джіоті ​​пригадала, як вона намагалася вийти з майданчика, але мотоцикли, припарковані на вулиці, перегородили їй дорогу. Через. це, за словами дівчинки, багато людей знепритомніли, а інші померли.

Як відреагувала індійська влада на інцидент

Пізніше головний міністр Йогі Адітянатх оголосив про безкоштовну допомогу у розмірі 200 тисяч рупій кожному родичу загиблого та 50 000 рупій для поранених. Проти організаторів буде складено першочерговий інформаційний звіт і до них будуть вжиті суворі заходи, додав він.

Відреагував і на трагедію і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він зазначив, що індійський уряд бере участь у наданні невідкладної допомоги всім постраждалим.

"Мої співчуття тим, хто втратив своїх близьких у цій трагедії. Разом з цим я бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим", – сказав він.

Індійські ЗМІ також зазначили, що інцидент стався під час заходу "Bhole Baba satsang" у селі Пулрай, де зібралася велика кількість людей.