Щонайменше 14 людей загинули та близько 60 отримали поранення. Відомо, що білборд розміром 70 на 50 метрів упав на будинки та заправну станцію в районі Гхаткопарі вдень у понеділок, коли на місто обрушилися злива та запилена буря.
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Наслідки стихійного лиха
У виданні зазначили, що сильний вітер виривав з коренем дерева, викликав хаос на дорогах та перебої з електрикою. Сама ж рекламна конструкція розгойдалася на вітрі, а потім упала на будівлі, людей та машини, що знаходилися на АЗС.
Влада повідомила, що у рятувальній операції беруть участь поліція, пожежники та команди з ліквідації наслідків стихійних лих.
Очевидці публікували моторошні кадри пилового "апокаліпсису" в індійському Мумбаї. На кадрах видно, що сила вітру надзвичайно потужна і здатна зруйнувати певні конструкції, а на дорогах в місті хаос.
Також відомо, що у багатьох регіонах оголошено "жовтий" та "помаранчевий" рівень небезпеки.
Пиловий шторм в Індії: дивіться відео
В Індії потужний вітер руйнує конструкції, на дорогах хаос: дивіться відео
Металева конструкція впала внаслідок сильного вітру в Індії: дивіться відео
Потужна негода накрила Індію: дивіться відео
В Китаї панував торнадо: коротко
- Сильна стихія охопила район Байюнь в місті Гуанчжоу на півдні Китаю вдень 27 квітня, спричинивши значні руйнування.
- Торнадо, що мав третій рівень інтенсивності, супроводжувався вітрами зі швидкістю понад 20 метрів на секунду. Влада повідомляла про пошкодження 141 фабричної будівлі, втім, житлові будинки встояли.
- Так, він забрав життя 5 осіб, поранивши – 33 людини.