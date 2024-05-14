Щонайменше 14 людей загинули та близько 60 отримали поранення. Відомо, що білборд розміром 70 на 50 метрів упав на будинки та заправну станцію в районі Гхаткопарі вдень у понеділок, коли на місто обрушилися злива та запилена буря.

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Наслідки стихійного лиха

У виданні зазначили, що сильний вітер виривав з коренем дерева, викликав хаос на дорогах та перебої з електрикою. Сама ж рекламна конструкція розгойдалася на вітрі, а потім упала на будівлі, людей та машини, що знаходилися на АЗС.

Влада повідомила, що у рятувальній операції беруть участь поліція, пожежники та команди з ліквідації наслідків стихійних лих.

Очевидці публікували моторошні кадри пилового "апокаліпсису" в індійському Мумбаї. На кадрах видно, що сила вітру надзвичайно потужна і здатна зруйнувати певні конструкції, а на дорогах в місті хаос.

Також відомо, що у багатьох регіонах оголошено "жовтий" та "помаранчевий" рівень небезпеки.

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