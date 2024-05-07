Цей торнадо був надзвичайно потужної сили. Власне, він буквально за декілька хвилин розібрав приміщення складу.

Дивіться також У Гуанчжоу в Китаї вирував сильний торнадо: скільки загиблих і постраждалих

Руйнівний торнадо в США

Одним із штатів, де вирував страшний торнадо була Небраска.

Торнадо класу EF-3 завдав значних руйнувань у Небрасці та Південній Дакоті, троє людей загинули.

Зазначимо, що потужний торнадо у Небрасці за лічені хвилини розібрав склад, немов картковий будиночок.

Зокрема, наслідки руйнівного стихійного лиха можна й побачити на опублікованих відео. Власне, відеореєстратор одного з припаркованих автомобілів зафіксував проходження торнадо поблизу складу компанії Garner Industries у місті Вейверлі.

За даними місцевих видань, на той момент у будівлі знаходилися 70 працівників. На щастя, жоден з них не загинув, відбувшись лише легкими травмами.

Руйнівний торнадо в Небрасці: дивіться відео

Торнадо сильної потужності в США: дивіться відео

Небраску накрив потужний торнадо: дивіться відео

Наслідки стихійного лиха: дивіться відео

Деталі про торнадо в Сполучених Штатах у квітні