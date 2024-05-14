По меньшей мере 14 человек погибли и около 60 получили ранения. Известно, что билборд размером 70 на 50 метров упал на дома и заправочную станцию в районе Гхаткопари днем в понедельник, когда на город обрушились ливень и пыльная буря.
Смотрите также За считанные минуты разобрал склад: кадры жуткого торнадо в Небраске
Последствия стихийного бедствия
В издании отметили, что сильный ветер вырывал с корнем деревья, вызвал хаос на дорогах и перебои с электричеством. Сама же рекламная конструкция раскачивалась на ветру, а затем упала на здания, людей и машины, находившихся на АЗС.
Власти сообщили, что в спасательной операции участвуют полиция, пожарные и команды по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Очевидцы публиковали жуткие кадры пылевого "апокалипсиса" в индийском Мумбаи. На кадрах видно, что сила ветра чрезвычайно мощная и способна разрушить определенные конструкции, а на дорогах в городе хаос.
Также известно, что во многих регионах объявлен "желтый" и "оранжевый" уровень опасности.
Пылевой шторм в Индии: смотрите видео
В Индии мощный ветер разрушает конструкции, на дорогах хаос: смотрите видео
Металлическая конструкция упала в результате сильного ветра в Индии: смотрите видео
Мощная непогода накрыла Индию: смотрите видео
В Китае царил торнадо: коротко
- Сильная стихия охватила район Байюнь в городе Гуанчжоу на юге Китая днем 27 апреля, вызвав значительные разрушения.
- Торнадо, имевший третий уровень интенсивности, сопровождался ветрами со скоростью более 20 метров в секунду. Власти сообщали о повреждении 141 фабричного здания, впрочем, жилые дома устояли.
- Так, он унес жизни 5 человек, ранив – 33 человека.