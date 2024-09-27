Більшість загиблих – діти. Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

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В Індії під час релігійного фестивалю потонули 46 людей

Департамент з ліквідації наслідків стихійних лих штату Біхар повідомив, що серед загиблих – 37 дітей і 7 жінок. Вони потонули в середу.



Віряни святкували щорічний фестиваль Jivitputrika Vrat, під час якого жінки постять 24 години й підносять молитви за благополуччя своїх дітей. Також ходять до річок і ставків у своєму районі, щоб скупатися, іноді у супроводі неповнолітніх.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що деякі річки й ставки в штаті Біхар вийшли з берегів через повені внаслідок сильних дощів. До речі, раніше в Індії вже траплялися смертельні випадки під час релігійних заходів, але масові утоплення під час фестивалів – рідко.

Уряд штату оголосив про виплату компенсації в розмірі 400 000 рупій (близько 4780 доларів) сім'ям кожного загиблого.