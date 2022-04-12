Индия должна сама принять решение о подходе к войне России против Украины, – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Индия должна самостоятельно принять решение относительно отношения к полномасштабной войне, которую Россия начала против Украины.

Соответствующее заявление американский политик сделал во время пресс-конференции. Последняя состоялась после встречи министров США и Индии в Вашингтоне.

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Индия должна принять решение об отношении к войне

Индия "должна принять свои собственные решения о том, как она подходит" к действиям армии России в Украине, и что США считают "важным, чтобы все страны, особенно те, которые имеют рычаги давления, осуществляли давление на Путина, чтобы тот прекратил войну",

– пояснил Блинкен.

Политик добавил, что военная агрессия России "разительно контрастирует с общим видением США и Индии в отношении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Добавил также, что действия Москвы имеют глобальные последствия.

В то же время глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что его страна выступает против конфликта. Кроме того, поддерживает "диалог и дипломатию", "срочное прекращение насилия".

Заверил, что в Дели "готовы любым образом способствовать достижению этих целей".

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