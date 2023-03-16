Об этом в эфире 24 Канала заявил министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. Он подчеркнул, если Индия хочет в дальнейшем думать о своей безопасности, то от российского металлолома надо отказываться.

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Индия пока балансирует

Впрочем, Индия зависит от России, но вместе с тем пытается балансировать между Западом, отметил спикер.

"Она не может пойти против коллективного Запада. Если она будет покупать нефть не за 60 долларов, а за 65, она получит санкции. А те санкции будут еще больше усугублять проблемы, которые есть в Индии", – сказал Огрызко.

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Проблема Индии – бедность народа

Многие жители Индии живут за чертой бедности, отметил эксминистр иностранных дел. И это проблема непосредственно их правительства и его бездействия, а не Запада.

Очень легко винить всех в собственных просчетах. Пожалуй, все-таки индийскому правительству нужно думать о том, как решать свои внутренние проблемы, используя свои имеющиеся инструменты,

– отметил Владимир Огрызко.

Так, 15 марта на саммите G20 представитель Индии Амитабх Кант заявил, что пока слишком много внимания уделяется войне в Украине, стоит обратить внимание на проблемы бедности. Он подчеркнул, что мир должен двигаться дальше.

"Очень жаль, что в Индии есть люди, которые ставят на одну доску агрессивную Россию и Украину, ставшую жертвой этой агрессии. Относительно цинизма в политике ничего нового нет. Каждая страна будет оправдывать свою циничную политику красивыми словами. На самом деле речь пойдет о банальных доходах своих собственных компаний", – прокомментировал эксперт.

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