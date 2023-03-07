Поддержит ли Индия внешнюю политику Запада

Индия, где на днях прошел саммит G20, использовала свое председательство на нем, чтобы рекламировать себя как гигантский потенциальный рынок и надежного партнера, который в отличие от Китая является демократией и не заставляет иностранные компании делиться своими технологиями или собственностью с местными компаниями.

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Индия имеет самый высокий в мире средний торговый барьер. В настоящее время он в среднем составляет 18,3%. Это привело к локализации производств, когда производить внутри страны стало выгоднее, чем импортировать. С другой стороны, в ответ западные рынки закрылись для товаров из Индии. Параллельно Дели запустила к себе китайские товары низкого качества.

То, что писалось о G20 и заявления Индии, демонстрируют, что ситуация начала меняться. Страна хочет большей защиты от Китая и свободной торговли со всеми остальными. Как пишет WSJ, это очень похоже на США, за исключением того, что Индия начинает с высоких барьеров и снижает их для друзей, тогда как США начинают с низких барьеров и повышают их для Китая.

Индия с 2021 года ведет переговоры о снижении тарифов, квот и других барьеров с избранными партнерами. В прошлом году вступили в силу соглашения о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами и Австралией. Это первые такие соглашения примерно за десять лет. В настоящее время продвигаются переговоры с Великобританией, Канадой и Европейским Союзом. Индия хочет получить больший доступ к технологическим и профессиональным услугам, а Запад – к сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Говорит ли это, что Индия приняла сторону Запада во внешней политике? Она на пути. Ибо не в западной традиции ограничиваться только экономическими отношениями. Межгосударственный бизнес предусматривает также совпадение ценностей и позиций по важным вопросам.

Украине выгодно сотрудничество Запада с Индией

К примеру, по поводу войны против Украины. Готов как минимум не поддерживать Россию, а как максимум поддержать Украину оружием – добро пожаловать в клуб. Следует помнить, что у индийцев долго была нейтральная позиция по отношению к крупным игрокам: они опасались американской гегемонии, были благодарны СССР за поддержку с 1970-х годов в соперничестве с Пакистаном, боялись сближения России и Китая.

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Китай идет на конфронтацию

Дрейф Индии на запад совпадает с усилением антизападной риторики Китая. Там свою первую пресс-конференцию дал новый глава МИД Цинь Ган. Он сразу зашел с козырей: "США утверждают, что они стремятся конкурировать с Китаем, но не стремятся к конфликту. Но на самом деле его так называемая конкуренция имеет целью сдерживать и подавлять Китай во всем".

Все это не просто проявление чиновничьего "мачизма" – продемонстрировать на первой пресс-конференции, кто здесь хозяин, и насколько он серьезно настроен по отношению к главному противнику Пекина. Это новая официальная политика Китая по отношению к Западу.

"Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создает беспрецедентно серьезные вызовы для развития нашей страны", – это заявление Си Цзиньпиня на всекитайском собрании народных представителей. Конечно, и прежде Пекин нагонял на Вашингтон, но так открыто давно не было. И этот старт может быть многослойным.

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Одно из объяснений состоит в том, что критикуя Запад товарищ Си пытается переложить на него вину за собственную политику, ослабившую экономику Китая. В частности, говорится о жестких мерах борьбы с коронавирусом и давлении на технологические компании. С другой стороны, он не может спокойно наблюдать, как США продают оружие Тайваню, фактически готовя его к военному противостоянию в случае возможного нападения Китая.

Ну и конечно важна призма войны против Украины. Наш опыт подсказывает, что когда кто-то начинает скулить, что весь мир настраивается против него, это может закончиться тем, что он нападет на соседа и объяснит, что сделал это в целях самозащиты.