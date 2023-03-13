Индия заказывает общие с Россией противокорабельные ракеты на 2,5 миллиарда, – СМИ

Несмотря на санкции, Индия продолжает сотрудничать с Россией. В частности, в ближайшее время между странами должен быть оформлен договор о покупке противокорабельных ракет BrahMos – экспортных версий российских "Ониксов".

Эти ракеты производятся на совместном индийско-российском предприятии, расположенном в Индии. Стоимость сделки – 2,5 миллиарда долларов.

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Что известно о контракте Индии и России

Россия использует противокорабельные сверхзвуковые ракеты "Оникс" для ударов по Украине, в частности для ударов по побережью Украины – Одессе, Николаеву и Очаку.

Экспортная версия этой ракеты – BrahMos – была изготовлена специально для продажи другим странам. Но в отличие от "Оникса", дальность этой версии увеличилась до 400 км вместо 290. Этими ракетами хотят оснастить все корабли индийского флота.

Как отмечает издание Defense Ewpress, в самой ракете продолжается судьба российских комплектующих, хотя Индия декларирует поэтапное увеличение доли локализации. Более того, из-за того, что предприятие BrahMos является совместным предприятием Индии и России, Москва получает от этого существенные прибыли. Кроме того, продолжение производства ракет BrahMos может оказаться достаточно удобным путем получения критических компонентов России для производства собственного вооружения и средством для обхода санкций Запада на продажу оружия.

Какие отношения Украины и Индии

Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Украина ведет непростые дискуссии с Индией на разных уровнях. По словам главы МИД, есть два канала коммуникации – по линии министерства иностранных дел и разговора между главой Офиса Президента Андреем Ермаком с советником премьера Индии по вопросам нацбезопасности. Кроме того, между президентом Владимиром Зеленским и индийским премьер-министром Нарендрой Моди был телефонный разговор.

Глава МИД подчеркнул, что у Индии немало нужного для Украины вооружения, однако не желает его передавать нам и занимает сдержанную позицию.

Также Индия покупает российскую нефть и теперь переходит к вооружению.