Индия не прекратит военно-техническое сотрудничество с Россией

Индия не собирается сворачивать военно-техническое сотрудничество с Россией на фоне ужесточения американских санкций.

Такое заявление сделала министр обороны Индии Нирмала Ситараман, передает Times of India.

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"Что касается всех наших обязательств перед США, мы четко объяснили, что сотрудничество России и Индии в оборонной сфере продолжается уже долго, эти отношения проверены временем. Мы уже говорили, что закон "О противостоянии противникам Америки с помощью санкций" не может повлиять на сотрудничество с Россией", – заверила на пресс-конференции чиновница.

Ситараман добавила, что переговоры по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию находятся на завершающем этапе.

Ожидается, что вопрос поставок С-400 "Триумф" для индийских ВВС будет обсуждаться на встрече министров Индии и США в формате "2+2", которая состоится в следующем месяце. Официальные источники говорят, что о соглашении будет объявлено на ежегодной встрече премьера-министра Индии Нарендра Моди и президента России Владимира Путина, которая состоится в октябре, отмечает издание.

Напомним, 9 мая США ввели новые санкции против России, в частности против нескольких российских военных структур, в перечне которых фигурируют конструкторское бюро, Институт Минобороны РФ и учебный центр под Санкт-Петербургом.