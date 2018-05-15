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Россия и Индия разрабатывают план обхода санкций США – СМИ

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Россия и Индия ищут пути обхода санкций США
Россия и Индия ищут пути обхода санкций США / financial express

Военные проекты Москвы и Нью-Дели на сумму более 12 млрд долларов оказались под угрозой из-за санкций США. Поэтому две страны работают над совместной программой, которая поможет обойти ограничительные меры Вашингтона, наложенные на оборонную сферу РФ.

Об этом сообщает Times of India.

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Существуют способы обойти новые финансовые ограничения, вытекающие из CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки с помощью санкций" – "24"), принятого Конгрессом США. Сейчас на нескольких уровнях с российским правительством проводятся консультации о разработке соответствующего плана действий,
– сообщил неназванный высокопоставленный чиновник в индийском правительстве.

Издание отмечает, что в список американских санкций попали 36 российских организаций, в том числе и "Рособоронэкспорт", с которой Нью-Дели регулярно сотрудничает. Кроме того, под прицелом CAATSA может оказаться любая третья сторона, которая осуществляет крупные транзакции с санкционными предприятиями Москвы. В связи с этим индийские банки приостановили выплаты платежей России. В то же время недавно, отмечает автор публикации, глава Пентагона Джеймс Маттис настаивал на ослаблении закона для таких стран, как Индия.

Газета напоминает, что с начала 1960-х годов Россия заключила с Индией военных договоров на сумму в 65 млрд долл. В то же время США подписали с Нью-Дели контракты на 15 млрд долл. и планируют заключить несколько новых оборонных проектов.

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Добавим, что 9 мая США ввели новые санкции против России, в частности против нескольких российских военных структур, в числе которых фигурируют конструкторское бюро, Институт Минобороны РФ и учебный центр под Санкт-Петербургом.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Санкции Индия
Источник: 24 Канал
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