Росія та Індія розробляють план обходу санкцій США, – ЗМІ

Військові проекти Москви та Нью-Делі на суму понад 12 мільярдів доларів опинилися під загрозою через санкції США. Тому дві країни працюють над спільною програмою, яка допоможе обійти обмежувальні заходи Вашингтона, накладені на оборонну сферу РФ.

Про це повідомляє Times of India.

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Існують способи обійти нові фінансові обмеження, що випливають із CAATSA (закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" – "24"), прийнятого Конгресом США. Зараз на декількох рівнях з російським урядом проводяться консультації про розробку відповідного плану дій,

– повідомив неназваний високопоставлений чиновник в індійському уряді.

Видання зазначає, що до списку американських санкцій потрапило 36 російських організацій, зокрема, і "Рособоронекспорт", з якою Нью-Делі регулярно співпрацює. Окрім того, під прицілом CAATSA може опинитися будь-яка третя сторона, яка здійснює великі транзакції із підсанкційними підприємствами Москви. У зв'язку з цим індійські банки призупинили виплати платежів Росії. Водночас нещодавно, наголошує автор публікації, глава Пентагону Джеймс Меттіс наполягав на послабленні закону для таких країн, як Індія.

Газета нагадує, що з початку 1960-х років Росія уклала з Індією військових договорів на суму у 65 млрд дол. Натомість США підписали з Нью-Делі контракти на 15 млрд дол. і планують укласти кілька нових оборонних проектів.

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Додамо, що 9 травня США запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти кількох російських військових структур, у переліку яких фігурують конструкторське бюро, Інститут Міноборони РФ та навчальний центр під Санкт-Петербургом.