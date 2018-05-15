05:35
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія та Індія розробляють план обходу санкцій США, – ЗМІ

267 Читать новость на русском
Росія та Індія шукають шляхи обходу санкцій США
Росія та Індія шукають шляхи обходу санкцій США / financial express

Військові проекти Москви та Нью-Делі на суму понад 12 мільярдів доларів опинилися під загрозою через санкції США. Тому дві країни працюють над спільною програмою, яка допоможе обійти обмежувальні заходи Вашингтона, накладені на оборонну сферу РФ.

Про це повідомляє Times of India.

Читайте також: Попри санкції США російська компанія продаватиме Ірану літаки

Існують способи обійти нові фінансові обмеження, що випливають із CAATSA (закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" – "24"), прийнятого Конгресом США. Зараз на декількох рівнях з російським урядом проводяться консультації про розробку відповідного плану дій, 
– повідомив неназваний високопоставлений чиновник в індійському уряді.

Видання зазначає, що до списку американських санкцій потрапило 36 російських організацій, зокрема, і "Рособоронекспорт", з якою Нью-Делі регулярно співпрацює. Окрім того, під прицілом CAATSA може опинитися будь-яка третя сторона, яка здійснює великі транзакції із підсанкційними підприємствами Москви. У зв'язку з цим індійські банки призупинили виплати платежів Росії. Водночас нещодавно, наголошує автор публікації, глава Пентагону Джеймс Меттіс наполягав на послабленні закону для таких країн, як Індія.

Газета нагадує, що з початку 1960-х років Росія уклала з Індією військових договорів на суму у 65 млрд дол. Натомість США підписали з Нью-Делі контракти на 15 млрд дол. і планують укласти кілька нових оборонних проектів.

Читайте також: Росія лякає США новими "антисанкціями"

Додамо, що 9 травня США запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти кількох російських військових структур, у переліку яких фігурують конструкторське бюро, Інститут Міноборони РФ та навчальний центр під Санкт-Петербургом.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Санкції Індія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 травня: обшук в
15 травня, 22:19 Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту
1932
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 травня, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 750
Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
15 травня, 21:02 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
Катерина Петренко 1321
Обшуки у РИА
15 травня, 20:01 Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки
Євгенія Мазур 784
15 травня, 19:01 "Північний потік-2": Росії рано радіти?
Інна Жолобович 1917
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук