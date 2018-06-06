Індія не припинить військово-технічне співробітництво з Росією

Індія не збирається згортати військово-технічне співробітництво з Росією на тлі посилення американських санкцій.

Таку заяву зробила міністр оборони Індії Нірмала Сітараман, передає Times of India.

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"Що стосується всіх наших зобов'язань перед США ми чітко пояснили, що співпраця Росії та Індії в оборонній сфері триває вже довго, ці відносини перевірені часом. Ми вже говорили, що Закон "Про протистояння противникам Америки за допомогою санкцій" не може вплинути на співпрацю з Росією", – запевнила на прес-конференції чиновниця.

Сітараман додала, що переговори щодо постачання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 в Індію перебувають на завершальному етапі.

Очікується, що питання постачань С-400 "Тріумф" для індійських ВПС буде обговорюватися на зустрічі міністрів Індії та США у форматі "2+2", яка відбудеться в наступному місяці. Офіційні джерела кажуть, що про угоду буде оголошено на щорічній зустрічі прем'єра-міністра Індії Нарендра Моді та президента Росії Володимира Путіна, яка відбудеться в жовтні, зауважує видання.

Нагадаємо, 9 травня США запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти кількох російських військових структур, у переліку яких фігурують конструкторське бюро, Інститут Міноборони РФ та навчальний центр під Санкт-Петербургом.