Индия введет смертную казнь за морское пиратство

Правительство Индии одобрило законопроект, который предусматривает смертную казнь или пожизненное заключение за пиратство в море.

Об этом информирует телеканал NDTV.

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Представитель правительства заявил, что закон должен обеспечить законодательную базу для борьбы с пиратством. Также он отметил, что сейчас за такие преступления предусмотрено только тюремное заключение. В правительстве же считают эту меру слишком мягкой.

За последнее время в Индийском океане заметна активизация пиратства в районе Африканского Рога. За последние месяцы произошло несколько нападений на торговые суда.

В феврале 2018 года пираты захватили танкер Marine Express, на борту которого находились 22 индийских моряков. После переговоров с преступниками судно было освобождено.

Напомним, в Украину вернулись 6 украинских моряков, которые более 1,5 года находились под запретом выезда из Греции. Также освобождены из нигерийского плена 5 украинских моряков, которые уже вернулись на родину.