Індія запровадить смертну кару за морське піратство

Уряд Індії схвалив законопроект, який передбачає смертну кару або довічне ув'язнення за піратство на морі.

Про це інформує телеканал NDTV.

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Представник уряду заявив, що закон повинен забезпечити законодавчу базу для боротьби з піратством. Також він зазначив, що зараз за такі злочини передбачене лише тюремне ув'язнення. В уряді ж вважають цей захід занадто м'яким.

За останній час в Індійському океані помітна активізація піратства в районі Африканського Рогу. За останні місяці відбулося кілька нападів на торгові судна.

У лютому 2018 року пірати захопили танкер Marine Express, на борту якого перебували 22 індійських моряків. Після переговорів зі злочинцями, судно було звільнене.

Нагадаємо, в Україну повернулися 6 українських моряків, які понад 1,5 роки перебували під забороною виїзду з Греції. Також звільнені з нігерійського полону 5 українських моряків, які вже повернулися на батьківщину.