В Індії пасажирський автобус злетів у прірву: живою залишилася лише одна людина

Внаслідок падіння автобуса у прірву загинуло 32 людини. Смертельна ДТП сталася у Індії, коли автобус із 33 пасажирами їхав гірською дорогою.

Про це повідомляє 3NHK.

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За словами поліції, автобус впав у 150-метрову прірву, коли їхав гірською дорогою в західному штаті Махараштра. Пасажирами автобуса були працівники місцевого університету, які їхали на пікнік.

Автобус вилетів із гірської дороги у прірву в Індії. Загинули 32 особи, ще один пасажир серйозно травмований,

– йдеться у повідомленні.

У повідомленні ЗМІ йдеться, що на гірській дорозі не було огорожі, проте на момент інциденту дорога була мокрою та була погана видимість.