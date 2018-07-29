В Индии пассажирский автобус слетел в пропасть: в живых остался только один человек

В результате падения автобуса в пропасть погибло 32 человека. Смертельное ДТП произошло в Индии, когда автобус с 33 пассажирами ехал по горной дороге.

Об этом сообщает 3NHK.

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По словам полиции, автобус упал в 150-метровую пропасть, когда ехал по горной дороге в западном штате Махараштра. Пассажирами автобуса были работники местного университета, которые ехали на пикник.

Автобус вылетел с горной дороги в пропасть в Индии. Погибли 32 человека, еще один пассажир серьезно травмирован,

– говорится в сообщении.

В сообщении СМИ говорится, что на горной дороге не было ограждения, однако на момент инцидента дорога была мокрой и была плохая видимость.