В Індії військовий в останні секунди витягнув дівчинку з-під коліс потяга: вражаюче відео

Інцидент трапився на залізничному вокзалі в індійському мегаполісі Мумбаї. Військовослужбовець врятував п'ятирічну дівчинку, яка ледь не потрапила під потяг.

Про це йдеться у відомстві Metro.

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На відео видно, як до потягу, який вирушає зі станції, підбігає жінка з маленькою дівчинкою. Вона встигає застрибнути в вагон, але дитина відпускає її руку і провалюється в прохід між вагоном і платформою. В цей момент чоловік, що сидів на лавці поряд, миттєво реагує і витягує дитину з під-коліс потягу.

Дивіться відео з місця події

Як стало відомо, рятівника звуть Сачін Пол. Він, як і дівчинка, отримав невеликі удари, але їх стан стабільний. Їм надали допомогу в медпункті при вокзалі.

Батько дівчинки прокоментував ситуацію: "Я буду вічно вдячний людині, яка врятувала життя моєї дочки".

До слова, близько року тому журналіст врятував життя людини під час прямого ефіру. Американський репортер не дав потонути чоловікові, авто якого понесло великою хвилею.