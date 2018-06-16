Индия вводит пошлины в ответ на ограничения США

Индия примет контрмеры в виде повышения тарифов на импорт 30 товаров, изготовленных в США, после решения Штатов повысить тарифы на импорт стали и алюминия.

Об этом сообщает Indian Express.

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Правительство страны подготовило список из 30 американских товаров, за ввоз которых придется уплатить повышенный таможенный сбор. Известно, что в список вошли изделия из металла, мотоциклы, чечевица а также борная кислота, которая широко используется в сельском хозяйстве.

В пояснении отмечается, что общая сумма товаров, которые входят в список, эквивалентна потерям Индии от пошлины наложенного США. Тарифы США коснулись индийских товаров из стали на общую сумму 198,6 миллиона долларов и товаров из алюминия на сумму 42,4 миллиона долларов.

По данным издания, Индия экспортирует в США только четыре процента своей стали и около двух процентов алюминия.

Напомним, 15 июня президент США Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 миллиардов долларов. Такое решение американский лидер принял, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином.



Ранее страны Европейского союза единогласно поддержали введение импортных пошлин на продукцию, произведенную в США.



Добавим, в начале июня в США были введены тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и ЕС. Канадское правительство впоследствии подготовило ряд контрмер в ответ на действия США.