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Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Індія вводить мита у відповідь на обмеження США

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Індія накладе підвищені мита на групу товарів з США
Індія накладе підвищені мита на групу товарів з США / activistpost.com

Індія прийме контр-заходи у вигляді підвищення тарифів на імпорт 30 товарів виготовлених в США після рішення штатів підвищити тарифи на імпорт сталі та алюмінію.

Про це повідомляє Indian Express.

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Уряд країни підготував список з 30 американських товарів, за ввезення яких доведеться сплатити підвищений митний збір. Відомо, що до списку ввійшли вироби з металу, мотоцикли, сочевиця а також борна кислота, яка широко використовується в сільському господарстві.

У поясненні зазначається, що загальна сума товарів, які входять до списку, еквівалентна втратам Індії від мита накладеного США. Тарифи США торкнулися Індійських товарів із сталі на загальну суму в 198,6 мільйона доларів та товарів з алюмінію на суму 42,4 мільйона доларів.

За даними видання, Індія експортує до США тільки чотири відсотки своєї сталі та біля двох відсотків алюмінію.

Нагадаємо, 15 червня президент США Дональд Трамп затвердив введення мит на товари з Китаю на суму близько 50 мільярдів доларів. Таке рішення американський лідер ухвалив, незважаючи на раніше досягнуті угоди з Пекіном.

Раніше країни Європейського союзу одноголосно підтримали введення імпортних мит на продукцію виготовлену в США.

Додамо, на початку червня в США були введені тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади, Мексики та ЄС. Канадський уряд згодом підготував низку контр-заходів у відповідь на дії США.

Теги: Індія Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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