Индию накрыли мощные ливни: более 20 жертв

В штате Керала на юге Индии наблюдаются сильные ливни. Стихия уже унесла жизни по меньшей мере 26 человек.

Оползни смыли 3 дома и несколько мостов в штате. Также ливни вызвали подтопления и наводнения. Местные власти называют ситуацию "серьезной".

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Индийский метеорологический департамент предупредил о сильных дождях в штате из-за системы низкого давления, которая сформировалась над Аравийским морем. К слову, правительство штата Керала объявило красный уровень тревоги в 5 районах.

Несколько десятков жертв

Жертвами стихии стали по меньшей мере 26 человек, сообщает "Синьхуа". Еще более 10 человек пропали без вести из-за оползней.

Власти поручили армии и Национальным силам реагирования на стихийные бедствия оказать помощь пострадавшим. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным погибших.

Группы NDRF уже направлены для оказания помощи в спасательных операциях,

– уверяют во власти.