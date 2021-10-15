Службы скорой помощи в Греции получили сотни звонков с просьбой о помощи. Спасатели осушали предприятия и дома пострадавших от ливня.

Кстати Эвбея страдает от подтоплений: остров в Греции охватила новая стихия после масштабных пожаров

Есть жертва

Стихия уже унесла жизнь по меньшей мере одного человека. Наводнение накрыло автомобиль фермера, который пытался спасти своих животных. Тело 69-летнего мужчины обнаружили в русле реки.

Перекрыли дороги

Власть в южных прибрежных кварталах столицы ограничила движение двумя основными проспектами и главной дорогой, ведущей к северу от Афин.



Ливень затопил транспорт / Фото Eurokinissi

Кроме того, закрыли школы и ограничили транспорт в Афинах. Людям советуют оставаться дома и не посещать районы, которые больше всего страдают от наводнения.

К слову, на острове Корфу вертолеты доставили людей с крыш в отдаленных районах.



Некоторые улицы перекрыли / Фото Eurokinissi

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