Службы скорой помощи в Греции получили сотни звонков с просьбой о помощи. Спасатели осушали предприятия и дома пострадавших от ливня.
Кстати Эвбея страдает от подтоплений: остров в Греции охватила новая стихия после масштабных пожаров
Есть жертва
Стихия уже унесла жизнь по меньшей мере одного человека. Наводнение накрыло автомобиль фермера, который пытался спасти своих животных. Тело 69-летнего мужчины обнаружили в русле реки.
Перекрыли дороги
Власть в южных прибрежных кварталах столицы ограничила движение двумя основными проспектами и главной дорогой, ведущей к северу от Афин.
Ливень затопил транспорт / Фото Eurokinissi
Кроме того, закрыли школы и ограничили транспорт в Афинах. Людям советуют оставаться дома и не посещать районы, которые больше всего страдают от наводнения.
К слову, на острове Корфу вертолеты доставили людей с крыш в отдаленных районах.
Некоторые улицы перекрыли / Фото Eurokinissi
Пожары в Греции: главное
- В конце июля 2021 года в Греции из-за жары возникли огромные пожары. Тогда огонь охватил остров Эвбея и окрестности Афин.
- Пожар длился 10 дней и уничтожил немало деревьев и домов. А уже 13 августа там вспыхнул новый огонь, последствия которого отслеживали из космоса.
- В конце концов, взять под контроль помог проливной дождь. К слову, пожары тушить помогали и украинские спасатели.