В Индонезии пошло ко дну судно с более чем пол сотней людей: есть жертвы – видео

В Индонезии затонуло пассажирское судно, которое перевозило более чем 50 человек. По предварительной информации, авария произошла в проливе возле острова Бали.

Трагедия произошла вечером 29 июня. На борту пассажирского теплохода под названием "Юниси" находился 41 пассажир и 15 членов экипажа.

Интересно В Бермудском треугольнике обнаружили "корабль-призрак" с 20 телами

Что известно о жертвах и пострадавших

Известно про 6 человек, погибших в результате затопления судна, еще 6 считаются пропавшими без вести. По разным данным, жертвами стали 4 женщины и 2 мужчин или 3 женщин и 3 мужчин. Их тела уже эвакуировали на сушу.

В страховой компании Jasa Raharja пообещали родным погибших компенсанцию ​​в размере 50 миллионов рупий – около 673 тысяч долларов или почти 18,5 миллионов гривен.

Пассажирам, пострадавшим в аварии, страховщики оплатят лечение. Максимальная сумма – 20 миллионов рупий. Это почти 270 тысяч долларов или 7,3 миллиона гривен.

Жуткая авария произошла в Индонезии: смотрите видео

Другие подробности и причины

Как сообщили местные спасатели, сообщение об аварии поступило к ним в 19:06 по местному времени (разница с Украиной – плюс 4 часа). На место сразу отправили экстренные службы.

По словам руководителя спасательного управления Ваяна Суятна, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. "Волны были очень высокими. Вечером погода была очень плохой", – пояснил он.