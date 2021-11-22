В Индонезии слоненок потерял полхобота из-за браконьеров: вскоре животное умерло
Источник:Associated Press
В Индонезии 16 ноября умер суматранский слоненок. Ранее животное потеряло половину хобота из-за ловушки браконьеров.
Годовалую самку обнаружили 14 ноября в населенном пункте Ачех-Джая. Животное было слабым и имело ловушку на почти полностью разрезанном хоботе.
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Медикам пришлось ампутировать половину хобота. Однако через день после операции животное подхватило инфекцию и умерло.
Окончательную причину смерти должны установить при вскрытии.
Дикие слоны на Суматре – под угрозой исчезновения
Сегодня на острове насчитывается 693 диких слона. Для сравнения, в 2014 году было 1300 таких животных. К таким ужасающим последствиям привели, в частности, вырубка лесов и браконьерство.
Кроме того, у слонов-самцов очень ценные бивни, которые продают на нелегальном рынке. По словам зоозащитников, из-за пандемии коронавируса случаи браконьерства участились. Дело в том, что жители острова охотятся на животных из-за нехватки денег.
В то же время, Международный союз охраны природы заявляет, что суматранские слоны находятся перед критической угрозой исчезновения. За последние 25 лет эти животные лишились 69% территорий для потенциального проживания.