В Индонезии удалось успешно загрузить данные с "черного ящика" Boeing 737-500. Самолет разбился 9 января во время полета из Джакарты в Понтианак.

Все 300 параметров регистратора находятся в хорошем состоянии. Об этом сообщает DW.

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Предварительные результаты проверки данных с регистратора подтвердили гипотезу, что при падении самолета работали его оба двигателя.

Данные из бортовых самописцев будут изучать в течение 30 дней. Тогда планируют выпустить предварительный отчет. Он должен соответствовать требованиям международных стандартов.

Что известно о катастрофе с Boeing 737-500

Пассажирский самолет Boeing 737-500 принадлежал авиакомпании Sriwijaya Air.

9 января он совершал рейс из Джакарты в Понтианак.

На борту находились 62 человека.

Уже через несколько минут после вылета самолета из аэропорта Джакарты диспетчеры потеряли связь с экипажем.

Впоследствии спасатели рассказали: Boeing 737-500 не подавал сигналов тревоги.

Самолет упал в Яванское море.

К сожалению, погибли все пассажиры и члены экипажа.



Авиакатастрофа Boeing 737-500 в Индонезии / Инфографика 24 канала