Двигатели работали: в Индонезии загрузили данные с "черного ящика" Boeing
В Индонезии удалось успешно загрузить данные с "черного ящика" Boeing 737-500. Самолет разбился 9 января во время полета из Джакарты в Понтианак.
Все 300 параметров регистратора находятся в хорошем состоянии. Об этом сообщает DW.
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Предварительные результаты проверки данных с регистратора подтвердили гипотезу, что при падении самолета работали его оба двигателя.
Данные из бортовых самописцев будут изучать в течение 30 дней. Тогда планируют выпустить предварительный отчет. Он должен соответствовать требованиям международных стандартов.
Что известно о катастрофе с Boeing 737-500
- Пассажирский самолет Boeing 737-500 принадлежал авиакомпании Sriwijaya Air.
- 9 января он совершал рейс из Джакарты в Понтианак.
- На борту находились 62 человека.
- Уже через несколько минут после вылета самолета из аэропорта Джакарты диспетчеры потеряли связь с экипажем.
- Впоследствии спасатели рассказали: Boeing 737-500 не подавал сигналов тревоги.
- Самолет упал в Яванское море.
- К сожалению, погибли все пассажиры и члены экипажа.
Авиакатастрофа Boeing 737-500 в Индонезии / Инфографика 24 канала
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