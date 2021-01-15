Двигуни працювали: в Індонезії завантажили дані з "чорної скриньки" Boeing
В Індонезії вдалося успішно завантажити дані з "чорної скриньки" Boeing 737-500. Літак розбився 9 січня під час польоту із Джакарти в Понтіанак.
Усі 300 параметрів реєстратора перебувають у хорошому стані. Про це повідомляє DW.
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Попередні результати перевірки даних з реєстратора підтвердили гіпотезу, що під час падіння літака працювали його обидва двигуни.
Дані з бортових самописців вивчатимуть упродовж 30 днів. Тоді планують випустити попередній звіт. Він має відповідати вимогам міжнародних стандартів.
Що відомо про катастрофу з Boeing 737-500
- Пасажирський літак Boeing 737-500 належав авіакомпанії Sriwijaya Air.
- 9 січня він здійснював рейс з Джакарти в Понтіанак.
- На борту перебували 62 людини.
- Вже через декілька хвилин після вильоту літака з аеропорту Джакарти диспетчери втратили зв'язок з екіпажем.
- Згодом рятувальники розповіли: Boeing 737-500 не подавав сигналів тривоги.
- Літак впав у Яванське море.
- На жаль, загинули усі пасажири та члени екіпажу.
Авіакатастрофа Boeing 737-500 в Індонезії / Інфографіка 24 каналу
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