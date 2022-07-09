Пощечина путину, – Краев назвал страну, которая изменила позицию по войне в Украине

Индонезия изменила свое мнение о войне России против Украины. Раньше страна имела пассивную позицию с достаточно базовыми фразами или вообще с их отсутствием.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Он добавил, что все изменил визит президента Индонезии Джоко Видодо в Украину, который оказался достаточно продуктивным.

Александр Краев напомнил, что тогда были переговоры между президентами Индонезии и Украины, а также подписаны новые соглашения.

Самое важное, что буквально пощечина путина – это полный запрет не только его приезда на саммит G20, который состоится осенью. А в принципе запрет любого его появления в формате G20,

– акцентировал Александр Краев.

Кроме того, он отметил, что в Индонезии на 37% процентов рынок продовольственных товаров зависит от украинских производителей. Не только злаковые культуры или подсолнечное масло, а довольно широкий спектр продовольственных товаров.

"Мы пока не видим, к сожалению, изменений (в отношении войны России против Украины – 24 канал) среди стран Африки. Мы видим очень медленные изменения среди стран Аравийского полуострова. В основном благодаря активной позиции США и визита Байдена в Саудовскую Аравии. Но уже есть прецедент", – подытожил Александр Краев.

Страна, которая изменила позицию по войне: смотрите видео